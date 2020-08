¿Son solo agua? Profeco exhibe marcas de salchichas que incumplen

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) exhibió las marcas de salchichas que incumplen con la normatividad en información nutricional.

Según un estudio realizado por el Laboratorio de la Profeco a 57 marcas de salchichas, en 29 productos se encontró que no dieron la información correcta y no cumplen con lo dicho en la etiqueta o con la Norma Mexicana para esos alimentos.

Profeco detalló que 28 productos estudiados contienen menos de 9.5% de proteína que pide la Norma Mexicana y hay alto contenido de grasa y calorías,

Es notorio un desorden en el mercado, la norma es antigua y voluntaria por lo que los productores no están obligados a seguirá. Las diversas marcas tienen composiciones diferentes y todas usan por igual la denominación”, se puede leer en la publicación.

Marcas que incumplen

Para Profeco, la “más mentirosa” fue Fud Cuida-t, salchicha de pavo, porque contiene pollo, tiene la misma cantidad de sodio que el producto regular, por lo que incumple su leyenda “reducido en sodio” y contiene la misma cantidad de grasa que el producto regular, lo que contradice a su leyenda “reducido en grasa”.

En la clasificación de salchichas de pavo se encontró que las marcas tienen más pollo o soya que lo que indican las etiquetas o lo que pide la norma, tal es el caso de las marcas: Aurrera de 2 kilos; Burr en presentación de 400 gramos; Capistrano de 500 gramos; Don Fer de 380 gramos; Fud de 1 kilo; Fud Cuida-t de 500 gramos, Galicia a granel, go Jochos El Salchichonero a granel, Great Value de 500 gramos y Great Value reducida en sodio de 500 gramos.

Las salchichas Sabori, San Millán y Tres Castillos dicen ser de pavo, pero no lo son, porque se elaboran con pollo.

Así mismo se aseguró que las marcas Aurrera salchicha de pavo, la tipo viena; así como Chero para Hot dog y pavo, D´Héctor tipo viena, Don Fer de pavo, viena de Duby, Línea Roja para Hot dog, Pery de pavo y Precissimo de pavo son más agua y almidón, porque solo se adicionó 20% de carne.