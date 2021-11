Son una ayuda 10 mil pesos a damnificados por inundaciones: AMLO

Ante las críticas por la entrega de 10 mil pesos a las personas damnificadas por las inundaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ese dinero es una ayuda.

No es para decir que los diez mil pesos no son suficientes, claro que no, son una ayuda, un apoyo, es algo”, dijo el mandatario durante la reunión de trabajo que sostuvo en la Universidad Tula-Tepeji.