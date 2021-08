Sorprende operativo policial de prevención delictiva en La Providencia

El paso de policías y elementos de la Guardia Nacional provocó la sorpresa de los habitantes de La Providencia, en Mineral de la Reforma. Acostumbrados a los constantes robos a casa habitación y asaltos de transeúnte, no imaginaban que en esta ocasión la presencia de los agentes era para prevenir delitos.

El pasado viernes por la tarde lo cotidiano fue interrumpido por recorridos de patrullas, policías identificados por sus uniformes que vigilaban y entrevistaban a los vecinos mientras que la unidad canina estaba vigilante, pero ese día no hubo detenidos.

En Mineral de la Reforma ocurrieron 63 robos de vehículos, 74 lesiones dolosas y 52 robos a casa habitación durante el primer semestre de 2021 de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo que, la tarde del 6 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y Guardia Nacional desplegaron un operativo en esa colonia de Mineral de la Reforma.

El operativo llegó a la calle Santa Cecilia, una de las más transitadas de la colonia, donde los vecinos hicieron énfasis en distintas problemáticas como el comportamiento sospechoso de algunos de los vendedores ambulantes que se colocan en el tianguis de la zona, así como las riñas y discusiones que se han registrado por el consumo de bebidas alcohólicas en los puestos.

Entre los comerciantes presentes se encontraba Ana, una joven mujer que se dedica a vender juguetes junto con su hijo menor de edad. Agradeció la presencia de los uniformados para disminuir el comportamiento delictivo en la zona.

Hasta el momento no me ha tocado algún robo, pero sí sé de varias casas que entraron a robar, yo antes vivía aquí (La Providencia) pero me fui para Chavarría, siempre hace falta que los policías se den sus vueltas y no nos olviden", comentó Ana.