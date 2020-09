Sosa Castelán deteriorará imagen de Morena en elecciones: Francisco Patiño

La imagen de Morena se va a deteriorar debido a que la ciudadanía en el estado liga al partido con Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), detenido el pasado lunes por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Así lo aseveró Francisco Patiño Cardona, consejero estatal de Morena, quien responsabilizó a los comités Ejecutivo Estatal y Nacional, de abrir las puertas al grupo universidad, el cual se ha aprovechado acaparando espacios en el partido, entre ellos las planillas, lo que “generará un voto de castigo en las próximas elecciones de alcaldes”.

Respecto a la impugnación que promovió y fue desechada por supuestamente haberla presentado a destiempo ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) contra la designación de Areli Maya, el morenista aseguró que la ingresó a las 23:30 horas, antes de fenecer el plazo.

En el dictamen del TEEH, dicen que fue extemporáneo el medio de impugnación, que llegó después de los cuatro días que marca la ley y que debimos haber estado atentos a la tómbola. Yo les quiero decir que eso de la tómbola fue para los regidores. Yo no me inscribí como candidato a regidor, me inscribí para candidato a presidente municipal de Mineral de la Reforma”, dijo.