Sostiene reunión gabinete estatal con diputados de Hidalgo

Este día se llevó a cabo una reunión entre diputados locales y secretarios del gabinete del gobierno de Hidalgo para exponer las condiciones en las que se encuentra el estado con relación a la pandemia de COVID-19.

En la reunión virtual estuvieron presentes los secretarios de Gobierno, Simón Vargas; José Luis Romo, de Política Pública, y Alejandro Benítez, de Salud.

En su intervención, José Luis Romo expuso a integrantes de la LXIV Legislatura que “Hidalgo se ubica en el epicentro de contagios de la pandemia, rodeado por las entidades federativas que presentan un mayor número de contagios y defunciones”.



Señaló también que, gracias a los diferentes bloques de medidas de contención ejecutadas por el gobierno de Omar Fayad, junto con las implementadas por la autoridad federal, fue que se logró controlar y disminuir la curva de contagio, así como el índice de mortalidad en la población hidalguense.

En tanto, el titular de Salud abundó que “el virus no causa la muerte por neumonía, sino por micro embolias pulmonares”.

Finalmente, Simón Vargas Aguilar explicó que “el gobernador Omar Fayad ha implementado medidas y programas para disminuir los casos de violencia familiar que se han presentado durante la cuarentena, además de campañas de atención a víctimas y difusión de los derechos humanos”.



Vargas Aguilar añadió que Hidalgo está dentro de los estados que mejor cumplen las medidas implementadas para combatir el COVID-19 en todos los rubros, salvo en movilidad.

Detectamos altos índices de movilidad en plazas comerciales y en casos no esenciales, lo que propició la implementación del programa temporal Hoy no circula, con lo que logramos la disminución de la movilidad. Estas medidas no ganan aplausos, pero salvan vidas”, agregó.