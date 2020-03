“¿Soy sospechosa de coronavirus?”: Xóchitl Gálvez

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, dijo que a los legisladores de Acción Nacional en el Senado no se les debe llamar “flojos” o “talegones” por no querer entrar a la sesión ordinaria del pleno de este miércoles, ya que su propósito es no esparcir la posibilidad de que se dé un caso de Covid-19 en el recinto.

En ese sentido, ella compartió su caso familiar, ya que su hija se encuentra en cuarentena por haber presentado síntomas, pero la prueba para identificar si está contagiada de coronavirus le fue negada porque sus síntomas “no son graves”.

Gálvez aclaró que su hija vive sola, pero en su salón de clases, ya que cursa una maestría en negocios, se dio un caso confirmado desde el viernes y ella presentó síntomas de resfriado común.

La senadora advirtió que su hija, antes de presentar los síntomas, acudió a trabajar de manera normal y ya dio aviso a la empresa donde labora. Su hijo estuvo en contacto directo con su hermana y ella sí tuvo contacto con él.

“Entonces, ¿soy sospechosa o no lo soy? Es una irresponsabilidad de mi parte entrar a ese salón de sesiones, y lo mismo que les expliqué, se lo dije al senador Ricardo Monreal. Sí me molesta mucho que me llamen talegona porque, desde que soy senadora, no he faltado ni un día a mi trabajo en el Senado”, declaró.

Xóchitl Gálvez añadió que solicitará a la Junta de Coordinación Política que un grupo de expertos, “que no sea peje-chairo”, acuda a la Cámara Alta para evaluar mejores medidas de prevención y les haga pruebas a los legisladores.

Los senadores del PAN informaron desde ayer que no acudirán a la sesión, pese a que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, les aclaró que no es necesario suspender las reuniones hasta después de la tercera semana de abril.