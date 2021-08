‘Soy tu compañere’ denuncia que ha recibido amenazas tras video viral

La joven que que exclamó "Soy tu compañere" durante una sesión virtual, publicó varios videos en TikTok para aclarar lo ocurrido en clase. A pocos minutos de que el clip se viralizara, la estudiante dijo que ha sido víctima de cyberbullying, incluyendo prácticas como doxxeo y acoso.

La persona que se identifica como trigénero, estudia Arte Digital en el Tecnológico de Monterrey y ha pedido que la llamen por el pronombre inclusivo "elle", pues a lo largo de tres semestres ha tenido que explicar a su compañeros y profesores la razón de porque es un "alumne".

El hecho ocurrió durante la clase de redes logísticas cuando rompió en llanto al molestarse con uno de sus compañeros quien le llamó "compañera".

Cada semestre hay un cierto episodio que una personita no se refiere a mí con el pronombre correcto, y me ha pasado más de una vez que mis profesores no hacen nada, y entonces, soy yo intentando que respeten mis pronombres. Ese día en el chat ya me habían corregido por usar lenguaje inclusivo varias veces y me habían llamado ‘ella’ otras tantas”, dijo.