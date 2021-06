¡Su sueño es volverse abogado! Abuelito presenta examen de ingreso a la Universidad

La fotografía de un abuelito haciendo un examen de ingreso a la carrera de Derecho se viralizó en redes sociales, pues el sueño de este hombre es convertirse en abogado.

En la imagen se puede apreciar al adulto mayor resolver la prueba de admisión a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

El anciano fue el último que terminó de contestar el examen pues revisaba sus respuestas una y otra vez. Cunado por fin acabó, se quedo a platicar un rato con la persona que aplicó la prueba, Antonio F. Ramírez.

Al entregarme el examen platiqué un rato con él y me comentó que siempre había querido estudiar pero no tenía la manera, ahora está muy ilusionado y enfocado a que será un gran abogado, estoy seguro que así será”, escribió en la publicación.

Siempre debes buscar la manera de lograr tus objetivos, en la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la quieren aprovechar, este señor nos pone un gran ejemplo de lucha, constancia y que el que no busca sus objetivos es por qué no quiere”, reflexionó.