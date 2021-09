Sube a 17 número de pacientes fallecidos en hospital IMSS de Tula

El gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses informó que subió a 17 el número de pacientes fallecidos en el hospital del IMSS en Tula a consecuencia de la inundación de este martes, durante una entrevista más con medios de comunicación.

Antes del mediodía el mandatario arribó a la zona afectada para supervisar las labores de rescate donde participan instancias federales, estatales y municipales, así como de la sociedad civil organizada y actualizó el dato que originalmente era de diez decesos.

Hasta el momento no se tiene ningún otro reporte de más personas fallecidas, heridas o desaparecidas en la zona de Tula donde se desbordaron los ríos Tula, Rosas y Salado, agregó el gobernador quien pidió a la población no salir de sus casas si no es necesario.

REPORTA IMSS 16 FALLECIDOS

Sin embargo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo informó que la inundación del hospital HGZ 5 de Tula ocasionó la muerte de 16 pacientes, mientras que actualmente son evacuadas 40 personas hospitalizadas y en cuanto terminen las labores seguirán con los más de cien trabajadores.

Mediante un video difundido en sus redes sociales dio a conocer que al momento del suceso había 104 elementos del personal de salud y 56 pacientes hospitalizados por diferentes causas, de los cuales cerca de la mitad son relacionados con COVID-19.

“En el momento en que colapsó la energía de un área importante del municipio, eso dañó la oxigenación y la planta de energía que se inundó”, lo cual ocasionó la muerte de 16 pacientes.

Detalló que 40 personas sobrevivieron y actualmente derivado del plan DN-III-E realizan maniobras de rescate de 20 de ellas que son evacuadas, incluidos dos niños. Después continuarán con 20 pacientes más. Todos son trasladados a los hospitales de Tizayuca y Tepeji del Río.

“El personal sigue acá, después de que concluyamos con los últimos pacientes con vida empezaremos con la evacuación del personal que ha estado al pie del cañón, 82 enfermeras, 12 médicos y el resto de personal paramédico”, precisó.

En este momento se están llevando a cabo las maniobras del rescate en el HGZ No.5 Tula, Hidalgo. Una vez evacuados los últimos 20 pacientes comenzaremos a evacuar a nuestro personal de @Tu_IMSS, quienes han estado al pie del cañón en todo momento. pic.twitter.com/6OZZCMbpDP — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 7, 2021

