Sube a cinco número de aspirantes a candidatura para renovar gobierno de Hidalgo: IEEH

El próximo sábado 2 de abril, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) determinará la procedencia de los registros de candidaturas para contender a la gubernatura de Hidalgo, tras vencerse el periodo comprendido del 19 al 23 de marzo. En total recibió cinco solicitudes.

Mediante un comunicado, el IEEH dio a conocer que la primera solicitud de registro fue el 21 de marzo, por parte de Rafael Sánchez Granados, en calidad de ciudadano, sin el respaldo de algún partido político.

Dicha solicitud fue recibida en la Oficialía de Partes del Instituto debido a que no estaba programada. Sánchez Granados es uno de los ocho ciudadanos que manifestaron su intención a contender por la vía independiente, sin embargo, no fue autorizada por el Consejo General del IEEH, por lo que no pudo recolectar apoyo ciudadano.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

También el 21 de marzo, se registró la solicitud de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo integrada por los partidos del Trabajo (PT), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), PVEM y Nueva Alianza (NAH), encabezada por Julio Ramón Menchaca Salazar. Cabe mencionar que horas después, el PVEM anunció la separación de dicha alianza.

Posteriormente, el 22 de marzo, la coalición Va por Hidalgo integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), presentó la solicitud para obtener el registro como candidata en favor de Alma Carolina Viggiano Austria.

La cuarta solicitud presentada ante el IEEH fue realizada por el partido político Movimiento Ciudadano (MC), en favor de Francisco Berganza Escorza.

ANALIZARÁN SEPARACIÓN DEL PVEM

Mientras que la quinta solicitud la hizo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en favor de José Luis Lima Morales, luego de notificar al IEEH su separación de la candidatura común, lo cual será determinado por el Consejo General.

De acuerdo con el instituto, la dirección ejecutiva jurídica se encuentra en la fase de revisión y análisis de toda la documentación entregada, y en caso de existir algún requerimiento, será a través de la Secretaría Ejecutiva que harán las notificaciones necesarias.