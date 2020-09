Sufre atentado armado alcalde de Tenango de Doria

La noche de este viernes el alcalde de Tenango de Doria, Aldo Molina Santos, sufrió un atentado a balazos, con saldo de dos colaboradores heridos, informó Juan José Luna Mejía, presidente estatal del partido Nueva Alianza Hidalgo.

“Tuve comunicación con su familia, con el alcalde no he podido tener comunicación directa. Ellos me reportaron que sufrió una emboscada donde participaron dos automóviles mientras circulaba sobre la carretera rumbo al municipio”, dijo a AM Hidalgo.