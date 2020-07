Suma Procuraduría de Hidalgo 38 contagios de COVID-19: Raúl Arroyo

Durante su participación en el foro de constitucionalistas de la República Mexicana, el procurador del estado Raúl Arroyo González informó que entre los 2 mil 200 trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) suman 38 contagios de COVID-19.

En el foro virtual participaron Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México y sus homólogos Alejandro Gómez Sánchez, del Estado de México; Ruth Medina Alemán, de Durango, y Rubén Vasconcelos Méndez, de Oaxaca.

El funcionario hidalguense detalló que la entidad se compone de 84 municipios y su población es de casi 3 millones de habitantes.

En su participación, Arroyo González reconoció que en la PGJEH existen deficiencias en el sistema de justicia penal y que la dependencia está en proceso reingeniería para fortalecer diversas áreas.

Mencionó que la actual pandemia es una "nueva realidad" que ha tomado por sorpresa a las instituciones de justicia, pero indicó que su procuración no ha parado, pese a que algunas voces en medios de comunicación señalan que sí, dijo.

En el caso de la PGJEH, agregó, se determinó que solo 30 por ciento de su personal laborará de manera presencial y ordenaron permanecer en casa a quienes se encuentran en los grupos vulnerables al COVID-19: adultos mayores, personas con diabetes, embarazadas, entre otros.

Por este cerco que implementamos solo se registraron 38 contagios, no fallecimientos, no hospitalizados y 17 que no se han recuperado están en sus casas", detalló el procurador.