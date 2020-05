Suman casi 2 millones de desocupados al primer trimestre de 2020

La población desocupada, entendida como aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 1 millón 976 mil personas durante el primer trimestre del año, la cifra más alta para dicho periodo desde 2016.



Con datos ajustados por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de 3.54% de la población económicamente activa, monto superior al 3.48% reportado en los primeros tres meses de 2019, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al primer trimestre de 2020.



Las entidades federativas que registraron los mayores niveles de desocupación fueron: Tabasco, con una tasa de 5.48%, Ciudad de México, 5.17%; Estado de México, 5.15%; Coahuila, 4.78%; Sonora, 4.48%; y Querétaro, 4.31%.



Por el contrario, los estados con menores niveles de desempleo en los primeros tres meses del año, fueron: Guerrero, con una tasa de 1.51%; Oaxaca, 1.75%; Hidalgo, 1.84%; Yucatán, 1.93%; San Luis Potosí, 2.18%; y Morelos, 2.31%.



La población subocupada, referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, alcanzó 4.7 millones de personas.



Con cifras desestacionalizadas, la tasa de subocupación se incrementó 0.8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2020 frente al último trimestre del año pasado.



La población ocupada informal, que agrupa todas las modalidades de empleo informal (sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social) sumaron 31 millones de personas.



Con cifras ajustadas por estacionalidad, la tasa de Informalidad laboral retrocedió 0.2 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2020 respecto al trimestre previo.



La población ocupada en el sector informal, que se refiere a la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, alcanzó un total de 15.3 millones de personas en el trimestre de referencia.



Datos desestacionalizados muestran que la tasa de ocupación en el sector Informal se mantuvo sin variación respecto al cuarto trimestre de 2019.