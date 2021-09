Superadas diferencias personales, dice Fayad sobre Francisco Xavier

Tras rendir su quinto informe, el gobernador Omar Fayad indicó que no tiene ninguna diferencia personal contra el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Francisco Xavier Berganza y mencionó que, si alguna vez existió algo, ambos tuvieron la oportunidad de platicarlo ampliamente.

Indicó que la postura de civilidad del diputado ayudará a agilizar lo que no se pudo en la Legislatura pasada, “creo que el diputado Francisco Xavier en su discurso dio una muestra muy clara para todos de cómo han decidido los diputados el manejo del Congreso con civilidad política, con altura de miras, pensando en Hidalgo”.

En entrevista con medios, el mandatario estatal destacó que cualquier diferencia que hubiera existido cuando menos de su parte están completamente superadas, “no hay nada que nos estorbe para el trabajo institucional, que queremos hacer, que quiere hacer Paco y sus diputados. No van a encontrar ya nada, el pasado es eso”.

Señaló que no habrá mezquindad, no habrá ocultamiento de la información, habrá transparencia, habrá fluidez en la relación, “habrán de vernos trabajar juntos, eso es lo que está esperando la gente de nosotros, no estarnos peleando”,

El diputado Francisco Xavier que acompañaba al gobernador en el lobby del recinto legislativo, indicó que también de su parte están superadas las diferencias. Durante el informe dijo que las diferencias personales o de grupo no tienen cabida en esta soberanía.

