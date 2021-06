"Superman" intenta detener un autobús con la mano y lo atropellan

Superman ha sido uno de los superhéroes favoritos desde su aparición en el universo de DC Comics, por lo que es común que muchas personas se disfracen de él. Sin embargo este hombre fue más allá de ponerse el disfraz.

El protagonista de esta historia es un comediante brasileño, llamado Luiz Ribeiro de Andrade, de 35 años de edad, quien el pasado 30 de mayo en el municipio de Barra Dos Coqueiros, pensó que el autobús frenaría cuando puso su mano, y fue empujado por el gran vehículo hacia enfrente.

En el video se puede ver a Luiz disfrazado de Superman parado a mitad de la calle mientras el autobús se acerca a gran velocidad, es ahí cuando el comediante levanta la mano con la intención de detener el vehículo.

“Ahora he visto que realmente estoy hecho de acero”, dijo el comediante.

Poco después de que se viralizara el video, Luiz tuvo que salir a dar una declaración para deslindar al chófer de la unidad y aseguró que el video se trató de una broma que siempre hace.

"Acudí a la empresa de autobuses para que el conductor no fuera sancionado, no había ningún problema con los frenos. Él hizo lo que pudo y yo actué mal [...]. Era una broma que siempre hago, pero esta vez casi se convirtió en accidente", dijo el artista, tras asegurar que no sintió "nada con el golpe".