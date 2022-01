Superó Hidalgo 223 mil infecciones respiratorias agudas en once meses: Sinave

Antes de concluir 2021, Hidalgo superó 223 mil infecciones respiratorias agudas como resfriados comunes, sinusitis y laringitis, entre otras, cifra que representa 64.1 por ciento de los casos registrados en el mismo periodo de 2020, de acuerdo con la Dirección de Vigilancia Epidemiológica.

El reciente reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) señala en el apartado de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio que del 21 al 27 de noviembre del año que concluye, Hidalgo registró 8 mil 432 nuevos casos.

Mientras que del 1 de enero al 27 de noviembre la entidad acumuló 223 mil 429 infecciones, de las cuales 94 mil 680 son hombres y 128 mil 749 mujeres. Cifra menor a lo registrado en el mismo periodo de 2020 con 348 mil 34 casos, indica el reporte semanal de la dirección dependiente de la Secretaría de Salud federal.

El acumulado no comprende la incidencia registrada en diciembre, último mes del año en que la entidad registró mayor movilidad de personas debido al periodo vacacional, los festejos de Navidad y fin de año, en el que las autoridades de Salud advirtieron sobre un aumento en las enfermedades respiratorias, principalmente de influenza y COVID-19.

Las infecciones respiratorias agudas registradas en los once meses del año son el resfriado común, sinusitis aguda, laringitis y traqueítis, e infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados, así como bronquitis aguda, entre otras, las cuales no incluyen casos de coronavirus.

NEUMONÍA Y TUBERCULOSIS

Por otra parte, en el apartado de neumonía y bronconeumonías, la entidad hidalguense reportó 19 casos durante la última semana de noviembre y el total de acumulados en los once meses de 2021 fue de mil 706, siendo 929 hombres y 777 mujeres, cantidad por debajo de los 2 mil 314 casos de neumonía reportados en el mismo periodo de 2020.

De los casos de neumonía destacan la viral, la viral no clasificada en otra parte, la debida a adenovirus, a virus sincitial respiratorio, debida a otros virus y la neumonía viral no especificada, la bacteriana y la neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, por mencionar algunos tipos.

Respecto al apartado de tuberculosis respiratoria, el Sinave indica que hasta el 4 de diciembre la entidad registró 146 casos, de los cuales 85 son de hombres y 61 en mujeres, padecimientos registrados durante 2021 ya que en 2020 no contabilizó casos en el mismo periodo.

También reportaron 15 pacientes con faringitis y amigdalitis, de los cuales seis son hombres y nueve mujeres, misma cantidad de padecimientos reportados el mismo periodo del año pasado.

ACUMULA HIDALGO 20 CASOS DE DENGUE DURANTE 2021

Durante 2021 Hidalgo acumuló 20 casos de dengue, cifra que representa 2.6 por ciento del total de ese padecimiento durante 2020 en el país, lo que lo ubica en el séptimo estado con menos casos, de acuerdo con el último reporte del año de la Secretaría de Salud federal (SSA).

El informe del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue de la SSA, con corte al 16 de diciembre, enlistó 20 casos en la entidad hidalguense, cifra muy por debajo de los 767 registrados en 2020. Del total reportados, 13 fueron no graves, cuatro con signos de alarma y tres casos graves.

El estado se ubicó entre las entidades con menos casos, ya que Zacatecas reportó uno, Yucatán dos, Durango cinco, Baja California Sur seis, Quintana Roo 11, Tamaulipas 18 e Hidalgo y Campeche 20.

De acuerdo con el reporte de la dependencia federal, los 20 padecimientos tuvieron presencia en Huautla que a finales de noviembre reportó un caso no grave, además de Tianguistengo y Tepehuacán de Guerrero donde también se reportó un caso no grave en cada demarcación.

Huehuetla fue el municipio con mayor incidencia, ya que acumuló 17 casos de dengue, lo que representa 85 por ciento del total, de los cuales diez fueron no graves, cuatro con signos de alarma y tres graves. En el año que concluyó, la entidad hidalguense no registró defunciones por ese motivo.

La presencia del padecimiento inició a principios de septiembre, cuando Huehuetla y Tepehuacán de Guerrero registraron un caso, para el 20 de ese mes la cifra subió a siete casos y se sumó Tianguistengo al reporte nacional.

Para inicios de octubre la incidencia se duplicó a 14 padecimientos y para el cierre de dicho mes el acumulado fue de 19 casos de dengue. El reporte se mantuvo y fue hasta finales de noviembre cuando Huautla se sumó a la lista con un registro y el acumulado llegó a 20, que siguieron así hasta la primera quincena del último mes de 2021.

En el país, hasta la semana epidemiológica 49 la dependencia federal registró 6 mil 327 casos de dengue, de los cuales 4 mil 231 son no graves, mil 822 con signos de alarma y 274 graves; además de 20 decesos reportados.

De acuerdo con la SSA el dengue es causado por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito de la especie Aedes aegypti que se desarrolla en lugares donde se estanca el agua, principalmente derivado de lluvias.

