Suplica mamá le devuelvan a sus hijos, los abuelos paternos los sustrajeron

La joven mujer, vecina del fraccionamiento Los Tuzos de Mineral de la Reforma, sufre por no tener a sus hijos desde el pasado 14 de febrero.

Los pequeños se llaman Xomara Lorranie y Novak Jurriaan Jiménez Medina, de dos y cuatro años de edad, respectivamente.

Sus abuelos, Jorge Jiménez Ahuayo y Teresa Pedraza Martínez, dice la mamá, fueron quienes se los llevaron hace ya dos semanas.

Gloria explica que hace años comenzó a vivir en unión libre con Jorge Jiménez Pedraza.

Ambos procrearon a sus dos hijos, pero hace más de un año el papá decidió emigrar a Estados Unidos.

Los primeros meses, dice la mujer, su pareja sentimental le enviaba dinero para su manutención, pero después ya no.

Se vio en la necesidad de emprender un negocio de comida y de llevar a su hijo al kínder y a la más pequeña a la guardería.

En apariencia, esto no le pareció al papá de los menores y pudo ser la causa de la sustracción que hicieron los abuelos.

Como lo hacían de manera frecuente, los abuelos de los dos hermanitos vinieron a verlos desde Texcoco, Estado de México.

Su mamá, quien había pactado con ellos de palabra que tuvieran convivencia, se los entregó el Día del Amor y la Amistad.

Acordaron que el domingo en la tarde, 16 de febrero, regresarían para devolver a sus hijos, pero no fue así.

Preocupada, la mamá empezó a hacerles llamadas telefónicas sin que los abuelos contestaran.

En dos ocasiones ha ido a su casa en Texcoco, allá en el Estado de México, pero no los encuentra.

Algunos familiares de los abuelos de sus hijos le dicen que no saben dónde están.

Gloria Medina también le ha llamado a Jorge Jiménez Pedraza, pero no le contesta, pese a tanta insistencia.

La mujer acudió a las oficinas del Ministerio Público a denunciar el caso de sustracción de menores.

Dice que se ha entrevistado con los policías investigadores y le comentan que buscan a los menores en varios sitios.

La mujer indica que los abuelos paternos de los menores deben tentarse el corazón y regresárselos.

Yo soy la mamá, siempre he estado con ellos, he visto por ellos y no es posible que me los hayan arrebatado", lamenta Gloria Medina.