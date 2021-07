Supuesto policía asesina a patadas a "Astro", piden justicia por el perrito

Un presunto policía mató a patadas a un perro llamado Astro supuestamente porque se peleó con el suyo, aunque fue detenido, autoridades municipales lo dejaron en libertad debido a que no consideraron que fuera un delito grave.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio en la unidad habitacional Héroes de Chalco, Ciudad de México, cuando Astro murió debido a la gravedad de sus lesiones que sufrió.

De acuerdo a Israel Huerta, dueño del perrito sacó a pasear a Astro con su correa en las inmediaciones del fraccionamiento donde vive, en el trayecto se encontraron con otro perro bulldog que atacó a Astro, por lo que se defendió se pelearon.

“Cuando salimos el perro de raza bulldog que estaba suelto se abalanzó contra Astro, y luego llegó el policía David y me dijo sepáralos y cuando me dice eso pateó dos veces a mi perro de forma muy rápida y vi cómo cayó Astro con la lengua de fuera, le dimos respiración, pero no reaccionó y lo llevé a una veterinaria, pero ahí fue donde me dijeron que ya había muerto”, contó.