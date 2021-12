Suspenden e investigan a titular de informática del IEEH por falla en PREP 2020

Derivado de la falla en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2020 para la elección de ayuntamientos, el órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) suspendió al titular de la unidad técnica de informática Said Rodríguez García, por lo que el consejo general aprobó este miércoles 22 de diciembre al encargado de despacho.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del IEEH aprobó por unanimidad y con un voto concurrente el acuerdo que designa como encargado de despacho de la unidad técnica de informática a Luis Manuel García García a partir de la aprobación del documento y hasta la conclusión del proceso electoral local 2021-2022 para la renovación de la gubernatura de Hidalgo.

Uriel Lugo Huerta, secretario ejecutivo relató ante el pleno del Consejo que el órgano interno de control emitió el 9 de diciembre pasado un acuerdo con expediente de responsabilidad administrativa IEE/OIC/AUT-SUB/PAR/09/2021 en el que determinó la suspensión provisional de su cargo al servidor público titular de la unidad técnica de informática del IEEH. Los integrantes del Consejo General fueron notificados el 13 de este mes.

Derivado de lo anterior, y con la finalidad de atender de manera oportuna las actividades contempladas en el Código Electoral para esa unidad técnica, así como aquellas relacionadas con el desarrollo del actual proceso electoral 2021-2022 para la renovación de la gubernatura de Hidalgo, señaló como necesaria la designación de la persona encargada de despacho de dicha área.

El secretario ejecutivo del IEEH indicó que Luis Manuel García cuenta con los elementos necesarios para ser designado y garantiza la imparcialidad y profesionalismo para el encargo, que encabezará hasta concluir el actual proceso electoral o en su caso si previo a ese plazo el órgano interno de control determina la situación administrativa del servidor público suspendido.

Además, el nuevo encargado de despacho fungirá como secretario técnico de la comisión especial del PREP y temporal de seguimiento a la implementación del conteo rápido, así como del comité técnico asesor del programa del PREP, para el proceso electoral local 2021-2022.

PIDEN FINCAR RESPONSABILIDADES A MEGAWEB

Francisco Martínez Ballesteros, consejero electoral reconoció las acciones del órgano interno de control del IEEH para que se establezcan las responsabilidades en la falla que “dañó severamente ese proceso electoral y el buen nombre y el prestigio de este Instituto Estatal Electoral”.

Además, exhortó al órgano interno de control a que se determinen todas las responsabilidades y que se determinen las responsabilidades que ese organismo solicitó que se fincaran sobre la empresa Megaweb encargada del PREP, de la cual advirtieron que no tenía la capacidad técnica de cumplir con ese programa.

ANTECEDENTES

El 17 de octubre de 2020, un día antes de las elecciones para ayuntamiento, el Consejo General avaló poner en marcha la plataforma Preliminares Hidalgo 2020 para sustituir al PREP, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no le dio el visto bueno porque no completó los simulacros y el sitio donde mostraría el conteo de votos no resultaba seguro.

Tras la falla, en el acuerdo IEEH/CG/320/2020, el organismo local dio vista al órgano interno de control e instruyó a la dirección ejecutiva jurídica del IEEH para iniciar los procedimientos y denuncias correspondientes contra la empresa Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento, Venta y Renta de Equipo de Cómputo, Consumibles y Equipo de Oficina SA de CV, a la que el instituto contrató por más de 6 millones de pesos.

