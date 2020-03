“Temo más a no tener despensa que al contagio”

Pachuca.— Era de madrugada y hacía frío cuando aparecieron los primeros adultos mayores. Se olvidaron de la sana distancia que el gobierno federal decretó para evitar la propagación del coronavirus. Conforme iban llegando se acomodaban uno detrás de otro. La fila frente a las oficinas de la Secretaría del Bienestar creció y creció hasta casi alcanzar los 800, de acuerdo con cálculos de los ancianos y sus familiares.

Con bastón, en silla de ruedas, solos o acompañados esperaron pacientes casi cinco horas sobre la calle Iglesias para ser atendidos y cobrar el programa de apoyo que el gobierno federal les adelantó por la contingencia del Covid-19.

En entrevista, algunos comentaron que pensaban que éste sería el único día de pago. Me apresuré porque “dependo de esta ayuda, y el temor a quedar sin una despensa es más grande que el miedo al contagio de una pandemia que por el momento no he visto, sólo escucho en las noticias”, dijo una mujer que era empujada en una silla de ruedas.

Los que arribaron a las cuatro de la mañana esperaron cerca de cinco horas a que comenzara la entrega de cheques, que de manera normal se hace desde las 9:00 horas.

“Si yo no cobro ésto, entonces no sé qué voy a hacer, nos dicen que nos quedemos en casa, pero entonces cómo vamos a comer si no tenemos dinero”, señala María Elena, una mujer viuda, quien refiere que tiene hijos pero ellos ya hicieron su vida, y que los 2 mil 629 pesos que le entrega el gobierno bimestralmente es su único capital.

Añade que con el dinero que recibió comprará frijol y arroz para, ahora si encerrarse en su vivienda a esperar que las autoridades digan que pasó esta pandemia.

Cuando arribó el personal de la dependencia comenzaron a ofrecer gel a los adultos mayores, pero no les pidieron guardar distancia.

Un mal entendido

El titular de la Secretaría del Bienestar, Abraham Mendoza Zenteno, dijo que la situación se salió de control debido a que los adultos mayores llegaron en gran cantidad, sin que fueran citados.

La organización de los empleados permitió un trato rápido y de sana distancia para 90 adultos en una hora; sin embargo, aseveró que llegaron más de lo esperado. “Muchos de ellos se encuentran en grupos de WhatsApp y se informan de los días de pago”, en esta ocasión alguien debió decir que sería el único día de pago.

Aseguró que se trató de hacer el trámite lo más rápido posible y se les proporcionó gel.

El funcionario lamentó que se haya dado una situación así, pero dijo que también es importante que ellos, como gente vulnerable, tuvieran el apoyo para comprar una despensa y permanecer en sus hogares hasta que pase esta contingencia.

El pago para los adultos está programado de 9:00 a 18:00 horas y se prevé que para este viernes también se realice, incluso se analiza la posibilidad de que el fin de semana la dependencia pudiera laborar para tener una cobertura total.

Los trabajadores de la Secretaría de Bienestar recomiendan a los beneficiarios acudir de preferencia por la tarde.