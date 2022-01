Tendrá Cardonal presupuesto de más de 79 mdp para 2022; exigen que se refleje en obras

Recibirá Cardonal 79 millones 297 mil 648 pesos para el ejercicio fiscal 2022; sin embargo, pobladores entre los que se encuentran delegados de las distintas comunidades, exigen que el recurso se refleje en obras y apoyos para habitantes y localidades, toda vez que a un año de gobierno señalan al alcalde Mariano Cabañas Guzmán de encabezar la peor administración en la historia del municipio.

"Ya tuvo buen tiempo para demostrar lo que tanto prometió en campaña, que según él sabía hacer gestiones para atraer obras y hoy no vemos nada de eso y lo peor es que ni siquiera sabemos adónde se fue todo el dinero del ayuntamiento", mencionó el exdelegado de San Miguel Tlazintla, Quetzalcóatl López Manzanares.

En ese sentido hizo hincapié en el que considera el más claro ejemplo de la falta de compromiso por parte del alcalde, que es no apoyar en el desabasto de agua potable, uno de los principales problemas en el municipio.

"De las 84 comunidades que existen, la mayoría tiene problemas en el suministro del agua, teniéndose que turnar incluso por días y apartar agua para sus actividades diarias. Aunque en algunas localidades existen proyectos para trabajar en la perforación de pozos, estos han quedado rezagados debido a que Mariano Cabañas dice que no hay dinero para ejecutarlos", afirmó López Manzanares.

Del mismo modo, el habitante Rafael Quiterio dijo que la actual administración se ha caracterizado por tratos déspotas por parte de todo el personal.

"Cuando uno se acerca a pedir cualquier trámite, apoyo o pide hablar con el presidente (municipal) siempre nos tratan mal y ni siquiera nos quieren atender, menos dejarnos hablar con el alcalde porque no está o está ocupado, pero no sabemos en qué se ocupe porque aquí no se ve que haga nada", reprochó.