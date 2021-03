Tengo más miedo al COVID que a la vacuna: adulta mayor llama a inmunizarse

Evangelina vive en El Huixmí, le corresponde vacunarse contra COVID-19 el 11 de marzo, mencionó que uno de sus hijos fue quien la registró en la plataforma del gobierno federal Mi vacuna, pese a ello, este sábado acudió al módulo ubicado en Plaza Juárez donde entregan fichas a quienes no hicieron su inscripción, pues tenía dudas y estas fueron resueltas.

En entrevista con AM Hidalgo detalló que no ve televisión y tampoco es asidua a las redes sociales, por lo que familiares y amigos fueron quienes la enteraron sobre la entrega de fichas que dio a conocer la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH); sin embargo, fue hasta la tarde de ayer cuando autoridades precisaron que la entrega de turnos es solo para quienes no se registraron en el portal federal.

Mi hijo me registró, yo no uso la computadora. No me enteré que quienes se habían registrado en internet, ya no era necesario (ir al módulo). Es que no veo televisión, solo Netflix y las mañaneras, a veces a (Hugo) López-Gatell. No veo noticias", dijo.

La mujer de 63 años de edad narró que para llegar al módulo este sábado tomó una alimentadora del Tuzobús, misma que deberá abordar el jueves, día en que le corresponde vacunarse.

También expresó que sus dudas fueron resueltas en pocos minutos por personal en el módulo y agregó que confía en la vacuna.

Confíen en la vacuna, es muy importante. Le tengo más miedo a la enfermedad, a que me contagie, se salga de control y que mi cuerpo no tenga defensas ni un buen sistema inmunológico".

Sobre las personas que no quieren recibir la vacuna contra coronavirus, comentó que: "Somos bendecidos, hay países que no tienen posibilidades y nosotros sí, y no la quieren".

Este lunes comenzará la vacunación contra coronavirus en Pachuca, para personas mayores de 60 años, y concluirá el 12 de marzo. El biológico que aplicarán será el desarrollado por Pfizer-BioNTech.

SE DISPERSAN FILAS EN MÓDULOS

Luego que el pasado viernes personas adultas mayores comenzaron largas filas en los módulos de entrega de turnos para la vacunación contra COVID-19, este sábado en varios sitios había poca afluencia e incluso cerraron temprano.