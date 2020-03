“Tengo miedo de llevar el virus a casa”: enfermera

Con temor e incertidumbre, pero también con amor hacia su trabajo y, sobre todo, a sus pacientes, Norma se enfrenta todos los días a la contingencia por el coronavirus (Covid-19), la enfermedad que ha paralizado a México y al mundo.

Norma, nombre ficticio para preservar su identidad, tiene 40 años de edad y 15 de experiencia en el servicio público. Como enfermera especializada en terapia intensiva conoce la importancia de su profesión en tiempos de contingencia sanitaria, pero también los riesgos.

“Este es un virus nuevo. Si usted me dice ‘pacientes con tuberculosis’, ya sé cómo es y cómo actúa, lo he visto varias veces. En este caso tenemos incertidumbre porque no sabemos cómo está evolucionando. Uno escucha noticias de otros países, cómo la gente está falleciendo y se está contagiando, independientemente de que tengas todos los cuidados y la capacitación del mundo, siempre vas a tener ese miedo”.