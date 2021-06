Tensión en palacio de gobierno, campesinos intentan ingresar a la fuerza

Campesinos de Xuchitlán, San Salvador, intentan en estos momentos forzar la reja de palacio de gobierno, en Pachuca, para ingresar, mientras que granaderos intentan contenerlos.

Pobladores de Xuchitlán, comunidad de San Salvador, protestan en las inmediaciones de palacio de gobierno en Pachuca para exigir obras públicas en materia de vivienda, salud y educación, pendientes desde hace años.

Jorge López Flores, vocero del contingente de más de cien personas, declaró que buscan entablar diálogo con los titulares de las Secretarías de Gobierno, Educación y Salud, ya que advierten que solo al cumplir esta exigencia se retirarán del lugar.

"Ya estamos hartos de que nos manden con achichincles, hace días tuvimos una audiencia en el pueblo y prometieron ya soluciones y no hubo nada, no nos vamos de aquí y vamos a entrar por la fuerza si no salen los funcionarios”, declaró López Flores.