Terminarán con aviadores en el Congreso de Hidalgo: Francisco Xavier

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Francisco Xavier Berganza Escorza, declaró que parte de la actual reestructuración es terminar con posibles aviadores que permanezcan de las pasadas legislaturas.

Lo anterior, debido a que considera que hay personas que ostentan un cargo en el Congreso local pero no asisten o tienen capacidad insuficiente para desempeñar la actividad para la que están contemplados.

Esto lo declaró ante medios de comunicación al terminar la quinta sesión ordinaria donde agregó que lo anterior se comenta a grandes rasgos, ya que aún no hay certeza de toda la problemática generada en el interior del Congreso de Hidalgo.

Hay personal que está inscrito en algunas áreas, pero en realidad no están, o se desarrollan en otras y se les da un sueldo que no corresponde, además de los aviadores que definitivamente no hacen presencia”, comentó.