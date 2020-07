Tianguistas optan por ofrecer su mercancía en camionetas o afuera de sus casas

Metepec.— Decenas de tianguistas ante el cierre indefinido de mercados en varios municipios, han optado por vender frutas y verduras a bordo de camionetas o en las puertas de sus casas, actividad que además de reducir sus ganancias es catalogada como ambulantaje.

Los comerciantes que hasta hace unos meses contaban con un lugar fijo, actualmente, forman parte de la economía informal. Esto a pesar de que los Bandos Municipales de los municipios del Valle de Toluca prohiben y penalizan la venta informal en la vía pública.

A las vivas.

“Tenemos que andar a las vivas todo el día de que no nos agarre gobernación, las primeras semanas aguantamos porque había ahorros, pero ahorita ya no hay ni para comer, y andamos así en las calles y la gente se acerca, pero ya varias veces me han querido quitar la mercancía” señaló José Antonio, locatario del Mercado Jiménez Gallardo, en Metepec.