Tiene Secretaría de Salud presupuesto para garantizar aborto en Hidalgo: diputado

La Secretaría de Salud de Hidalgo cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE) antes de las 12 semanas, por lo que la actual legislatura del Congreso local no contempla etiquetar una bolsa adicional.

Durante entrevista al concluir la sesión en que diputados de la bancada de Morena despenalizaron el aborto, el legislador Ricardo Baptista señaló que la Secretaría de Salud del estado cuenta con la capacidad para atender este derecho de las mujeres.

Hemos escuchado los argumentos de algunos diputados en el sentido de que si no está presupuestado, no se puede. No es el caso, porque tenemos un sistema de salud fuerte, sólido”, declaró el legislador que presentó la iniciativa de la ILE junto con Roxana Montealegre y Rosalba Calva García.