Tiene alcaldía de Pachuca dinero para bardas, pero no para servicio médico: Percy Espinosa

Personal sindicalizado del ayuntamiento de Pachuca no tiene gel antibacterial, labora en condiciones precarias y en lo que va de la pandemia han muerto 34 trabajadores, quienes recibieron atención deficiente por parte de la delegación de Cruz Roja en la capital hidalguense, a la que recientemente la alcaldía renovó contrato para otorgar el servicio médico.

Así lo aseveró Percy Leonardo Espinosa Bustamante, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP).

Espinosa Bustamante detalló que no están de acuerdo con que Cruz Roja otorgue consultas de primer y segundo nivel por dos situaciones: porque el servicio que ofrece es deficiente, y porque se recortó el presupuesto de 43 millones de pesos que destinó la exalcaldesa Yolanda Tellería para el servicio médico, a 21 millones ahora con el presidente municipal Sergio Baños.

Mencionó que la mala atención de Cruz Roja no fue solo este año de pandemia, pues señaló que tiene retrasadas 45 operaciones desde hace dos años, es decir, desde 2019, cuando no existía la crisis causada por coronavirus. Además, agregó, hay casos como el suyo, pues esta semana tenía visita con el cardiólogo, pero le dijeron que regrese en un par de meses.

Que salga a decir el presidente que solo son 21 millones de pesos (como presupuesto) es desconcertante, ya nos han cancelado las citas con los especialistas. A mí me aplazaron tres meses mi cita con el cardiólogo, voy a ir, voy a pagar y presentaré mi recibo como prueba de este mal servicio", dijo en entrevista con AM Hidalgo.

El líder sindical cuestionó que haya dinero para construir bardas de 3 millones de pesos en San Javier y pagar a medios que hablen bien de la administración, pero no para costear servicio médico digno para los trabajadores que han continuado labores durante la pandemia y exponen su vida.

La salud no importa, para ellos somos desechables, como las lonas de la empresa (O'Port) del presidente municipal en turno", agregó el líder sindical en entrevista telefónica.

El dirigente del organismo gremial reprochó que a los trabajadores del ayuntamiento no les han dado gel antibacterial, les dan un cubrebocas cada semana, sus oficinas no han sido sanitizadas y no tienen desinfectantes, solamente el director de Comercio y Abasto, Pedro Solares, les ha proporcionado los elementos necesarios, aseguró.

Son candiles de la calle”, dijo, pues recordó que sanitizan calles y regalan gel antibacterial a personas externas.

La cantaleta es que no hay dinero y es para no respetar derechos", reclamó. Exhortó al presidente municipal reconsiderar la adjudicación directa que se hizo a la Cruz Roja, o harán valer el decreto 45 que obliga al ayuntamiento a destinar 17 por ciento del total de lo contemplado en salario para todos los trabajadores".