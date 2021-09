Tiktoker aclara porque no se puede usar la lengua de señas para decir "compañere"

Un usuario de TikTok criticó a Andra Escamilla por presuntamente usar mal la lengua de señas al tratar de utilizar pronombres provenientes del lenguaje inclusivo. En caso de que no lo recuerdes, Andra es la persona no binaria que se volvió viral a través de un video por pedir en una clase virtual que respetaran el pronombre neutro con el que se identifica. “Soy tu compañere, no tu compañera”, sentenció en aquella ocasión en el clip que rápidamente desató una polémica en redes sociales.

La cuenta de TikTok @historias_sin_sentidos se dedica a hacer contenido de divulgación sobre el uso de la lengua de señas mexicana. En todos los videos, un joven explica a detalle datos curiosos, usos de la gramática y algunos consejos de cómo dominar este lenguaje.

Fue en este espacio que el usuario criticó a Andra por un video en el que explicaba cómo usar pronombres inclusivos en el lenguaje de señas.

El joven comentó al principio del video que su crítica no era en contra de la comunidad LGBTQI+, en cambio se centra en aclarar que en la lengua de señas no existen como tal los pronombres que se utilizan dentro de las lenguas orales.

No es tu derecho modificar esta lengua y sobreponer el español junto con los pronombres (elle)”, señaló el tiktoker.

El joven se declaró en defensa de la comunidad sorda, sostuvo que desde hace siglos las personas con esta discapacidad han luchado contra la imposición por parte de personas oyentes para que los sordos aprendan de manera forzosa el español. Seguido de esto, el usuario de la plataforma crítico el deletreo de Andra en lenguaje de señas ya que lo consideraba incorrecto.

Hay que tener cuidado con eso. No des información falsa. Hay muchas personas a las cuáles llegan tu contenido”, sentenció.

