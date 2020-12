Tira pandemia 50 banquetes de fin de año a integrantes de Canirac

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Hidalgo, Carlos Méndez Tejeda, estimó que sus agremiados dejaron de realizar 50 eventos con banquetes de fin de año en restaurantes y salones con una asistencia esperada de 10 mil personas, en comparación con 2019.

Ante ese panorama y las restricciones por la contingencia sanitaria de COVID-19 que se endurecieron este fin de año por el aumento de contagios, 70 por ciento de los afiliados ofrecen a domicilio platillos de temporada, como pavo, lasaña, lomo, pierna y pasta.

Para el dirigente de empresarios, el tema económico es “más desolador” que el de la salud, pues desde que empezó la pandemia han cerrado 40 negocios afiliados a Canirac, con más de 650 empleos directos dados de baja.

De los negocios que cerraron, dijo que 95 por ciento se encontraban en Pachuca y su área metropolitana. Además, advirtió que otros 35 comercios dedicados a la industria restaurantera están en riesgo de bajar la cortina.

El empresario señaló que las nuevas restricciones del gobierno estatal, que solo permiten a los restaurantes operar a 20 por ciento de su capacidad, hasta las 18:00 horas y sin venta de bebidas alcohólicas, limita la economía de los establecimientos.

Asimismo, agregó que no ha habido piso parejo para los negocios establecidos en comparación con los informales.

Aseguró que los protocolos sanitarios implementados en negocios han funcionado y que han sido “responsables en el manejo de la contingencia”, pues de alrededor de 200 afilados solo 13 colaboradores se infectaron por coronavirus y tras recuperarse han regresado a laborar, comentó.

El dirigente llamó a sus clientes a no dejarlos “morir solos”, pues insistió en que son empresas locales que generan empleos.

“Si tienen la oportunidad de salir a comer, de salir a desayunar, consumir en lugares establecidos o todo aquello que conlleve la industria restaurantera, háganlo. De no ser así porque no se sienten seguros, no duden en usar plataformas, no duden en llamar a los restaurantes (para envío a domicilio)”, agregó.