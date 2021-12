Todo el peso de la ley contra quienes apoyaron fuga en penal de Tula: Fayad

El operativo tras la evasión de nueve reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula continúa y permanecerá hasta que haya un resultado final, indicó el gobernador Omar Fayad, quien señaló que se cree que hubo quienes ayudaron al escape por lo que se aplicará todo el peso de la ley contra ellos.

Tras concluir el banderazo de inicio de la ampliación y reconstrucción de la carretera Refugio-Texas, fue cuestionado por medios locales sobre la fuga de nueve internos en Tula, y mencionó que es una investigación en proceso, que nadie desde el gobierno que no sea el procurador debe señalar nada respecto a la indagatoria, ya que quien trae el hilo es la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).

“El operativo va a permanecer hasta que nos arroje un resultado final, en donde la procuraduría de a conocer las causas, las personas, y los que se fugaron, los que han sido reaprehendidos, los que participaron, los que no participaron. Pero no quisiera señalar otra cosa porque no nos compete, y siendo investigación en curso hay que guardar la debida secrecía de la investigación para que no se entorpezca”, comentó.