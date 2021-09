Tomé decisiones y asumí el costo: Fayad en quinto informe; oposición analizará con lupa

A pesar de un contexto de oposición en la pasada Legislatura, el gobierno estatal nunca contempló detener la búsqueda de un sistema legal que permita condiciones de bienestar para todos y tampoco lo hará ahora con los nuevos legisladores, ya que el objetivo supremo son los hidalguenses, señaló el gobernador Omar Fayad este domingo al rendir su quinto informe de actividades en el Congreso estatal.

Este 5 de septiembre el mandatario estatal acudió al Congreso local a rendir su quinto informe de gobierno durante la sesión solemne para la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, donde presentó el documento que será revisado por integrantes de la LXV Legislatura.

“Desde mi responsabilidad como gobernador constitucional tomé decisiones, intenté siempre que estas fueran sensatas, sustentadas, técnicas científicamente hablando, para proteger la salud y seguridad de los hidalguenses”, refirió durante su mensaje.

Recordó que en cinco años de su gobierno se han presentado disyuntivas, muchas de ellas drásticas y en su cargo como titular del Ejecutivo ha tomado decisiones y definió alternativas y soluciones a los problemas.

El gobernador hidalguense indicó que la división de poderes permite saber qué le corresponde a cada quién, por lo que en el sistema de pesos y contrapesos se genera lo que se denomina equilibrio democrático, y en su periodo de mandato le correspondieron dos Legislaturas distintas.

“Ante un contexto de oposición, durante tres años nunca pensé en detener nuestra búsqueda de un sistema legal que permita condiciones de bienestar para todos y tampoco lo haré ahora, pues el objetivo supremo son los hidalguenses. A pesar de las diferencias ideológicas y políticas siempre podremos encontrar un consenso”, expresó.

Señaló que actuar de forma individualista no es provechoso para nadie, “tomé decisiones y asumí el costo, no es fácil afectar los intereses de algunos por el bien de la mayoría, pero no me arrepiento, porque gracias a esas decisiones hoy en Hidalgo hay más oportunidades para todos”.

Fayad Meneses indicó que a cinco años de su gestión, hoy los hidalguenses tienen un gobierno funcional que creció en aquellas áreas prioritarias como seguridad pública, salud y educación, pero eliminó y reorganizó otras que no generaban ningún beneficio para las familias. Como parte de su mensaje enumeró los resultados en las diferentes áreas de su administración.

Destacó que esos logros se consiguieron sin comprometer los recursos de la ciudadanía, acciones que ha logrado sin generar deuda, “este ejercicio de rendición de cuentas es fruto del trabajo de muchos hidalguenses comprometidos con el desarrollo del estado y es aliciente para enfrentar los retos que siguen siendo muy grandes”.

DEJAR DE LADO DIFERENCIAS POLÍTICAS



Tras la rendición del quinto informe de gobierno, el presidente de la Junta de Gobierno, Francisco Xavier Berganza Escorza, indicó que las y los legisladores someterán al escrutinio dicho informe, el cual analizarán con lupa y a fondo para reconocer los aciertos del gobierno estatal y señalar también aquellos rubros donde consideren que hay deficiencias o desaciertos.

“Tenga la certeza que la revisión que hagamos de su informe se hará con base en argumentos y que contribuyen a generar un clima de respeto institucional y la gobernabilidad que necesitamos en la etapa final de su gobierno constitucional para superar con el concurso de los tres Poderes los grandes y profundos desafíos que enfrenta la entidad”, refirió durante su posicionamiento.

Además, reiteró que es importante hacer a un lado las diferencias políticas y anteponer el interés del estado, “deseo que al Ejecutivo le vaya bien, porque si le va bien al Ejecutivo y a nosotros al estado le va a ir bien. Las diferencias personales o de grupo no tienen cabida en esta soberanía, refrendo mi compromiso de apoyar a nuestro estado, pero antes que nadie a los que menos tienen”.

Por su parte, el diputado Julio Valera dio contestación al quinto informe, donde mencionó que la responsabilidad política obliga al Congreso estatal a señalar lo que falta por hacer y a reconocer cuando el trabajo se hace bien.

Mencionó que las y los legisladores trabajarán privilegiando el diálogo para beneficio de los hidalguenses antes que cualquier interés personal o de grupo, y señaló que Hidalgo necesita coordinación para acelerar la recuperación y reconstrucción de los impactos causados por la pandemia de COVID-19.

