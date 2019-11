Trabajadoras de Mineral de la Reforma acusan agresión de sus compañeros

El Instituto de las Mujeres de Mineral de la Reforma canalizó dos casos de presuntas agresiones contra mujeres trabajadoras, informó Martha Claudia Santander González.



La titular del organismo explicó que los dos casos fueron remitidos a la Contraloría municipal para su análisis. Sin embargo, se desconoce el seguimiento dado a las quejas referidas.



Dijo que el protocolo consistió en integrar los expedientes para enviarlos a la instancia correspondiente para analizar la procedencia de algún tipo de sanción contra los agresores.

En tanto, a las dos mujeres agraviadas por compañeros laborales, cuyos casos no fueron especificados, se les canalizó para que recibieran apoyo psicológico, agregó la funcionaria.

Sin dar mayores datos, expuso que están a la espera de las resoluciones, pues se aplicó el protocolo correspondiente, pero las sanciones ya previstas para estos casos son aplicadas por la Contraloría.

“TAMBIÉN FUI VÍCTIMA DE AGRESIÓN”

La titular del Instituto de las Mujeres de Mineral de la Reforma afirmó que ser directiva no la eximió de la posibilidad de ser objeto de agresiones verbales por parte de un trabajador del ayuntamiento.

Indicó que el caso no lo llevó ante la Contraloría municipal, pues se trató de una agresión verbal vertida por parte de un trabajador. “Lo dejé así, pues se trató de un mal comentario que no pasó a mayores”.



Expresó que al ser agresión verbal decidió no actuar, pues tampoco se trataba de un alto funcionario, sino del personal que labora en el ayuntamiento.