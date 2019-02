Tragedia en Tlahuelilpan, en riesgo de quedar en el olvido: alcalde

El alcalde de Tlahuelilpan Juan Pedro Cruz Frías consideró que existe el riesgo de que la tragedia en San Primitivo, donde explotó un ducto de Pemex que causó la muerte de 132 personas hasta el momento, quede en el olvido gubernamental.

“Ojalá que no sea una llamarada de petate y que me tomen en cuenta realmente”, declaró, y agregó que a la fecha no hay ningún recurso extraordinario para el municipio.

Entrevistado al concluir la ceremonia religiosa donde entregaron los rosarios enviados desde el Vaticano para los familiares de las víctimas en la explosión del 18 de enero, el alcalde enumeró proyectos que servirían para detonar el desarrollo del municipio, pero hasta el momento no han tenido eco.

-Después de tener los reflectores internacionales, ¿hay el riesgo que queden olvidados?

Es lo que me preocupa, tendría que ir a donde sea para pedir recursos a México o incluso el extranjero.

-¿Es latente el olvido?

Te puedo decir que hasta ahora, como alcalde, me he sentido como gritando en el desierto porque estos proyectos se los he contado a mucha gente. Solamente me dicen que sí, pero no me dicen cuándo, es lo que me preocupa.

PROYECTOS

En la recta final del año, la alcaldía de Tlahuelilpan gestionó en el Congreso de la Unión proyectos como el Festival Tributo a la Tierra y logró recursos por 700 mil pesos para realizarlo.

“Eso fue antes del 18 de enero, pero lo que viene después es lo que me preocupa porque no tengo la certeza de que me digan te vamos apoyar con esto”, apuntó.

La alcaldía entregó una lista de 17 proyectos prioritarios a los diputados federales Simey Olvera Bautista y Julio Ángeles Mendoza.

En primer lugar está la construcción del centro de desarrollo cultural y económico de Tlahuelilpan para reubicar a más de mil tianguistas del día martes.

Continúa el proyecto de la tirolesa que calificó el alcalde como la más grande del mundo. Además de un centro de convenciones.

“Lamentablemente todo está en proyecto, ojalá llegue a donde tenga que llegar”, dijo.