‘Traían el coraje atravesado’, dice Asael Hernández sobre riña con diputado de Morena

Durante la sesión extraordinaria de anoche en el Congreso de Hidalgo, en la que se discutió la Reforma Electoral, Jorge Mayorga Olvera, diputado local de Morena y expresidente del consejo estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se caracterizó por fustigar las opiniones de los legisladores de oposición.

Así lo denunció Asael Hernández Cerón, coordinador de la bancada del PAN, quien la noche de ayer protagonizó una gresca con Mayorga Olvera, y advirtió que los diputados de Morena “traían el coraje atravesado” luego de dividirse la votación de su bancada en el tema de candidaturas independientes.

ORIGEN DEL ENFRENTAMIENTO



El conflicto ocurrió al momento de emitir el voto de la reserva al artículo 30 fracción I y III del Código Electoral de Hidalgo, el cual elimina la bonificación por elecciones (pago de representantes en casillas) y el incremento a prerrogativas para partidos políticos.

Al tomar la palabra, dijo Hernández Cerón, intentó señalar una irregularidad en el procedimiento legislativo, mas no manifestar respaldo al incremento del presupuesto y conservar la bonificación.

“Lo que les estuvimos insistiendo es que eso no se podía avalar (eliminar bonificación e incremento), ni mucho menos derogar (quitar de la ley), pues no se modificó previamente en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales”, expresó el panista.

Los diputados de Morena “nos acusaron que nos aferrábamos a la bonificación. Sabíamos que ellos tienen mayoría e iba a pasar. PAN, PRI, PES, Nueva Alianza y PT no nos estábamos oponiendo a la desaparición. Sin embargo, a los de Morena se les ha hecho costumbre violentar el proceso legislativo cada que quieren y eso no puede ser y no se puede legislar con ocurrencias”.

“MAYORGA PERDIÓ LA CORDURA”



“Mayorga pierde la cordura e intenta arrebatar el micrófono anclado a la mesa; por ello tomo el inalámbrico, porque él era uno de los principales hostigadores que estaban interrumpiendo a quien hablaba”.

El legislador panista contó que con una mano tomó el micrófono anclado a la mesa y con la otra el inalámbrico, para no darle oportunidad de interrumpir al diputado Jorge Mayorga.

“Yo seguí hablando, pese a la bulla. Entiendo que (los diputados de Morena) estaban muy molestos porque se les descompuso el grupo en la votación de la reducción del porcentaje de apoyos para acceder a candidaturas independientes. ‘Traían el coraje atravesado’ y fue cuando se ofusca e intenta quitarme el micrófono (Jorge Mayorga)”, agregó.

“Le dije: ‘No me vuelvas a jalar el micrófono, por eso lo señalo, y agregué: ‘Quieren respeto, actúen con respeto’. A lo mejor sí le dije una que otra palabra obscena. Es molesto que te quieran coartar tu libertad y derecho de expresión”, reconoció.

Tras los comentarios del panista, Mayorga Olvera propinó un par de manotazos al panista; posteriormente se acercaron otros diputados para intentar calmarlos, entre ellos Corina Martínez, quien se puso en medio y gritó: “Así no, Jorge”, acto seguido, la legisladora fue quien arrebató el micrófono.

‘PRODUCTO DEL CALOR DE LA DEMOCRACIA’, DICE BAPTISTA



Por su parte, Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, minimizó el enfrentamiento entre los diputados Jorge Mayorga Olvera, quien propinó manotazos al panista Asael Hernández Cerón durante la sesión extraordinaria en la que discutían la Reforma Electoral.

“Así se llevan. Tienen que serenarse todos. Es producto del calor de la democracia”, señaló Baptista luego del enfrentamiento.

Respecto a si habrá alguna sanción para los legisladores que participaron en la disputa durante la sesión extraordinaria, Baptista González indicó que no será necesario.

NIEGA RUPTURA EN BANCADA POR RECLAMO DE OSMIND



De igual forma, Baptista González minimizó las diferencias en la bancada de Morena, entre ellas el reclamo que le hizo el diputado de Zimapán, Víctor Osmind Guerrero Trejo.

“No pasa nada, somos amigos y compañeros. No se fractura la bancada, por el contrario, hoy estamos más unidos que nunca. Hubo tres puntos divergentes y ahí está vista la votación”, expresó.

Durante la sesión, Osmind Guerrero exigió a Ricardo Baptista “respeto hacia mi persona, pues a mí no me ha comprado nadie y no me están llegando al precio, por eso le pido respeto”, le dijo.

Ante dicho comentario, Baptista negó haberle hecho un comentario personal, aunque aceptó que “sí hay diferencias, pero todas se resuelven, somos amigos”, insistió.