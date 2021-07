Trámites engorrosos y prejuicios, barreras superadas por Elieth para cambiar de género

Trámites engorrosos, desconocimiento de la ley y prejuicios, fueron parte de lo que enfrentó Elieth para hacer el cambio de género en su documentación oficial, convirtiéndose en la primera mujer trans en Hidalgo que labora en una institución del servicio público.

En punto de las 9:00 horas del 26 de julio y “con los nervios al mil”, Elieth Morales de la Cruz llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Hidalgo donde labora como auxiliar ministerial desde hace seis años, pero esta ocasión era muy especial para ella al ser la primera vez que acudía vestida de mujer y con su nueva identidad.

Tiene 31 años, pero en 28 de ellos su vida transcurrió como en su registro de nacimiento, la de un hombre. Sin embargo, relata que desde su infancia siempre supo que había algo distinto en su persona, que no era como los demás niños, aunque le costó muchos años aceptarse como era.

Llegó un punto en el que vi deteriorada mi salud física y mental, no estaba contenta, ya no podía seguir ocultando quién era realmente. Llegó un punto en donde tomé la decisión de ser feliz y plena”, expresó en entrevista.

Fue hace tres años que tomó la decisión de “salir del closet” e iniciar su transición a mujer. No obstante, los trámites para el cambio legal de nombre y género lo inició en marzo de este año y a finales de junio obtuvo su nueva acta de nacimiento y CURP por parte de la dirección del registro de estado familiar en Hidalgo.

Derivado de ello, inició con los trámites para modificar su documentación como la credencial de elector ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para tener su nueva identidad bien establecida, en consecuencia decidió presentarse a su trabajo ya con todos los documentos en regla.

DESCONOCIMIENTO EN OFICINAS

Elieth recuerda que el primer obstáculo que enfrentó para cambiar su documentación es que como es un trámite novedoso, entonces los del registro familiar no saben cómo llevarlo bien a cabo.

A pesar de que existen antecedentes y que Hidalgo ha sido de los primeros estados que tuvo una Ley de Identidad de Género, las autoridades se han quedado un poquito atrás en ese tema para actualizarse, para ver los trámites que hay que llevar” comentó.

Mencionó que no fue fácil y fue muy engorroso y burocrático toda esa parte de hacer los trámites ya que tenía que checar unas cosas en un lugar, luego la mandaban a otro, “te mandan de un lado para otro, aquí no te podemos ayudar, acá tampoco, regrésate. Entonces es un poco complicado”.

INCLUSIÓN LABORAL

Pachuqueña de nacimiento, pero radicada en Mineral de la Reforma, quiso compartir su historia con el fin de darle visibilidad a la parte de la inclusión laboral que existe en la FGR y para animar a otras personas de la comunidad a “salir del clóset” y asuman la identidad con la que se identifican.

Hasta la fecha, dijo, en las oficinas de la FGR no ha sufrido ningún acto de discriminación, “el trato con mis compañeros siempre ha sido cordial, respetuoso, por lo menos de frente no me han hecho algún acto que yo pueda sentir como discriminación, al contrario han sido personas muy abiertas que han estado en una buena disposición para apoyarme”.

Este primer día como mujer tampoco sintió diferencia en el trato “anduve con los nervios al mil, pero igual no me di cuenta. Todo fue muy tranquilo y cordial como un día cualquiera, no vi ningún cambio de actitud hacia mí, esa parte ha sido muy buena, el respeto que han tenido hacia mí y la aceptación también”.

Exhortó a la sociedad que aún desconoce los temas de diversidad sexual, a que traten de abrirse un poco más, “a lo mejor ahorita los ven como que es una moda. No creo que sea una moda, simplemente creo que hay un poco más de apertura y la gente está saliendo un poco más con esa libertad que tenemos ahorita, esa libertad de expresión”.

Que traten de abrirse un poco a la comunidad y que no nos encasillen ni nos tengan prejuicios, porque eso sí me ha tocado mucho, que cuando les digo que soy mujer trans lo primero que piensan es que soy estilista o maquillista o mil cosas más, es un estereotipo muy arraigado que existe y la comunidad es muy diversa, somos personas normales, queremos una vida normal, ser felices, trabajar y vivir en paz”, expresó.

Finalmente, agradeció a su familia por apoyarla en su decisión, principalmente a su esposa con la que lleva casada 11 años, quienes procrearon una hija y un hijo menores de edad, quienes “siempre han visto esa dualidad que he tenido desde que nacieron, para ellos no es algo raro, además tienen esa educación de respetar y de ser sensibles ante la diversidad de las personas”.

PARA SABER…

El 25 de abril de 2019, legisladores del Congreso estatal aprobaron modificaciones a la Ley de la Familia para que a partir de los 18 años de edad, los individuos puedan elegir su identidad masculina o femenina, según se sientan identificados y soliciten una nueva acta de nacimiento donde establezcan su identidad de preferencia.

Hasta enero de este año, alrededor de 25 personas en el estado han cambiado su nombre y género en sus actas de nacimiento, principalmente de Pachuca, de acuerdo con datos de la comunidad Transgénero en Hidalgo