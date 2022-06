Transición en gobierno de Hidalgo será tersa y sin pleitos: Omar Fayad

A casi tres meses de que concluya la actual administración, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad inició sus giras de trabajo para despedirse de la ciudadanía. Mencionó que hará lo necesario para que la transición con el próximo gobierno sea tersa y no de pleito, además aseguró que no dejará endeudado al estado ni heredará pasivos.

Durante el evento para el inicio de obras de la construcción del bulevar acceso a Téllez, del puente en el cruce con el río de las Avenidas, y la pavimentación hidráulica de la avenida Revolución, así como la inauguración de la plaza cívica de Téllez, en Zempoala, el gobernador indicó que los trabajos no son deudas y no le deben dinero a nadie.

“No estoy dejando pasivos para que el nuevo gobierno pueda partir de una mejor plataforma. Como persona no tengo mezquindades y habré de hacer todo lo que se necesite para que mi transición no sea de pleito, para que sea tersa, para que la transición ni se note y llegue un nuevo gobierno que traerá nuevas ideas, nuevas acciones”, refirió ante habitantes de Téllez.

Adelantó que en su último informe presentará un comparativo de indicadores, “habré de presentarle a todo el pueblo, cómo estamos en cada cosa, cómo me entregaron en infraestructura el estado y cómo la estoy entregando yo, cuánta deuda tenía el estado cuando yo lo recibí y con cuánta deuda lo voy a dejar yo”.

Fayad Meneses comentó que pasará a la historia como el único gobernador que pagó parte del afluente principal de la deuda pública del estado, “a mí me dejaron registrada una deuda de 5 mil 700 millones que hoy van en 4 mil 500 millones, pero además me dejaron pasivos por 9 mil 500 millones y yo habré de dejar sin pasivos al estado de Hidalgo. No lo endeudé”.

Mencionó que habrá algunos proveedores que digan que no les han pagado, lo cual se debe a que se está evaluando si hicieron bien las obras o si cumplieron con todos los requisitos.

Indicó que será la ciudadanía la que juzgue su gobierno y diga si efectivamente cumplió o no cumplió, si fue mejor o peor, si hay mejores carreteras o peores, más calles o menos calles, si logró reducir la pobreza en Hidalgo, o lo contrario.