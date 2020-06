“Tras golpes, a Melanie le costó trabajo articular palabras”

A Melanie “N” le costaba articular palabras cuando fue trasladada a un hospital para su atención, luego de la agresión que recibió de parte de policías locales la tarde del viernes durante la marcha llamada “antifascista”, que terminó en destrozos por grupos de encapuchados.

La tarde del sábado fue dada de alta por médicos del Hospital Infantil Legaria, luego de estar toda la noche en observación y al comprobar que los resultados de la tomografía que se le practicó fueron favorables y no arrojaron lesiones internas, confirmó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad a esta casa editorial.

El director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Miguel Barrera, —quien al lado de su equipo dieron seguimiento a la marcha del viernes— narró a EL UNIVERSAL que acompañó el traslado de la joven de 16 años y firmó la responsiva para que fuera atendida.

Constató que a la joven le costaba trabajo articular palabras cuando paramédicos le preguntaban sus datos generales y que al ser estabilizada al interior de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) alcanzó a decir que quería presentar su denuncia contra los uniformados que la agredieron.

Explicó que los uniformados golpearon a la joven en la cara, cabeza, cuello; contó que “tenía mucho miedo, no quería que la trasladaran, que le canalizaran un suero porque había que subir su glucosa, y me dijo que quería denunciar”.

Miguel Barrera acusó que los policías que participaron en la marcha iban a golpear ya que no podían hacer detenciones: “Cuando ellos señalaban [a los manifestantes] era porque, evidentemente, iban a capturar a la persona y como no lo podía detener, pues los maltrataban, fueron muy evidentes desde el inicio.

“Es muy doloroso ver cómo un grupo de adultos ven a una chica de 16 años tirada en el suelo y que no representa ninguna amenaza [ya que] es muy flaquita y que no tiró ni golpes, únicamente puso las manos en su pecho, ni la cara se cubrió. No fue una patada, no fueron dos elementos, es una lista de no sé cuántos”, lamentó.