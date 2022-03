Tras más de 40 años de labor en tienda Super ISSSTE, Francisca acusa despido injustificado

Hace seis meses, sin notificación previa, los dirigentes de la tienda Super ISSSTE decidieron rescindir el contrato de Francisca, por lo que la mujer que dio más de 40 años de su vida a la institución exige su reinstalación o liquidación acorde a su tiempo de servicio ya que solo le faltaban tres meses para jubilarse, por lo que incluso solicitó ayuda presidencial.

Francisca Haro, de 65 años, nació en Sinaloa pero ya se considera más hidalguense que la barbacoa, por vocación comenzó una larga carrera en las tiendas comerciales y farmacéuticas del ISSSTE, donde vivió diversas experiencias como el cierre de muchas tiendas, por lo que tuvo que ser trasladada a la sucursal 229, ubicada en la calle José María Iglesias del centro de Pachuca, donde el presunto abuso de autoridad de la gerencia desencadenó el despido que considera injustificado.

Después del cierre de algunas sucursales, incluida en la que trabajaba Francisca, luchó porque no la mandaran a otra zona que no fuera su adscripción, por lo que después de varios tramites fue consignada a la tienda 229 en 2015, situación de la cual se arrepiente ahora, aseguró.

La responsable de la tienda, con la que la afectada señaló que surgieron todos los problemas, se llama Alicia Álvarez, a quien acusa de nepotismo al dar puestos importantes a familiares o amigos, además de maltrato laboral ya que en repetidas ocasiones insultó a Francisca y sus compañeras de edad avanzada, aseveró.

“Nos decía que nos quería quitar la plaza, que ya estábamos viejas y no servíamos para nada, además de muchos insultos que en repetidas ocasiones nos decía la encargada de la tienda (Alicia Álvarez)”, dijo Francisca en entrevista con AM Hidalgo.

Los malos tratos consistieron en quitarles los bancos para sentarse, así como utensilios del comedor, incluso llegó a acusarlas de robo, sacarles fotos y otros comportamientos que generaron malestar en las trabajadoras de la tienda al considerarlos como hostigamiento.

Después de algunos meses de malos tratos, vivir la pandemia resguardada en casa un año, discusiones y 43 años de antigüedad, mediante un escrito firmado por el director de Super ISSSTE a nivel nacional, notificaron a Francisca de la culminación de su contrato, sin previo aviso, solamente le negaron la entrada a la tienda, la consignaron con la gerencia y se consumó su despido.

“El 15 de septiembre llegué con todo listo para hacer el pozole con las compañeras y los de seguridad no me dejaron pasar a la tienda, me dijeron que subiera a la dirección donde ya me tenían la culminación de contrato argumentando que mi rendimiento era bajo, que los productos se caducaban y diversas mentiras, lo recibí, pero manifesté mi inconformidad”, comentó.