Tras mastectomía, 16 quimios y 25 radiaciones Olga logró vencer el cáncer de mama

Después de una mastectomía, 16 quimioterapias, 25 radiaciones y más de año de tratamiento, Olga Araceli ‘N’ logró vencer el cáncer de mama gracias a una detección oportuna.

Olga, quien es manejadora de alimentos del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Pachuca, recordó que su primer encuentro con la enfermedad fue en enero de 2015, cuando encontró una bolita del tamaño de un chícharo cerca de su pezón.

Aunque al principio tuvo nervios, se armó de valor, le comentó a su familia y acudió a su cita con la ginecóloga, quien confirmó el diagnóstico de cáncer de mama; en marzo de ese año Olga fue sometida a una mastectomía (extirpación del seno).

“Todavía en quirófano me preguntaron si estaba de acuerdo con que me quitaran el seno, y yo les dije que sí. Si por quitármelo iba a vivir, adelante, estaba dispuesta a que lo hicieran”, detalló la paciente.

Omar Barragán Pelcastre, responsable del área de epidemiología en el HGZ/MF 1 y quien dio seguimiento al caso de Olga, indicó que después de la mastectomía se le realizaron 16 quimios y 25 radiaciones, seguido de estudios rutinarios constantes, por lo que el tratamiento duró alrededor de un año dos meses, desde el primer acercamiento hasta que se aseguró la erradicación del cáncer en su cuerpo.

“Además de mi esposo, mis hijos, mis papás, mis hermanos, me acompañaron en las quimios. Se aseguraron que estuviera bien, de que no me faltara nada, incluso de que me vitaminara bien”, subrayó la sobreviviente al padecimiento.