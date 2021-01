Tras precandidaturas, piden “operación cicatriz” a dirigencia estatal panista

Para el militante doctrinario Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo deberá llevar a cabo una “operación cicatriz” ante la designación de candidatos de la alianza Va por México.

El exdiputado local panista y exdelegado federal de la Secretaría de Gobernación en Hidalgo, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, consideró factor la precandidatura única del representante priista, Benjamín Rico Moreno.

Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) celebraron una alianza denominada Va por México para enfrentar la renovación de algunas gubernaturas y diputaciones federales.

Para el caso de Hidalgo, donde existen siete cabeceras distritales federales, el PRI encabeza Huejutla, Pachuca y Tepeapulco; el PAN Ixmiquilpan y Tulancingo; y el PRD en Actopan y Tula, éstos sin formular propuestas hasta ahora.

En el caso del partido tricolor, fueron ya registrados como precandidatos únicos Sayonara Vargas por Huejutla, Benjamín Rico por Pachuca y Héctor Meneses por Tepeapulco, a lo que Moctezuma Aranda ofreció su posicionamiento.

En entrevista con AM Hidalgo, recordó que como secretario estatal del Medio Ambiente, Rico Moreno “puso trabas a los gobiernos municipales panistas de la capital hidalguense y Mineral de la Reforma en el tema de la basura”.

Recordó que hace un año hubo crisis de recolección en Pachuca al ser cerrado el relleno sanitario del Huixmi, donde el hoy precandidato tuvo una participación principal y siempre se dificultó el proyecto del relleno metropolitano.

En su oportunidad, la Secretaría de Medio Ambiente documentó la clausura referida con base en normas internacionales y aseguró que la alcaldía de Pachuca careció de un proyecto integral para un nuevo espacio de confinamiento.

Moctezuma Aranda aseveró que Va por México es una gran alianza y alternativa contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, a los panistas pachuqueños les ha quedado a deber y eso que aportan nueve mil votos.

El también exfuncionario municipal cuestionó a la dirigencia estatal que encabeza Cornelio García Villanueva y agregó que pareciera, quiere desaparecer al Grupo Pachuca de las filas panistas u orquestar una venganza política.

"Les ha faltado oficio político (a los integrantes de la dirigencia panista), no ha habido operación cicatriz en el partido y parece que es una venganza política contra la exalcaldesa (Yolanda Tellería) y los panistas de la capital”.

Agregó que “no tengo nada contra Benjamín Rico, pero me parece que sí debemos poner nombre y apellido a lo sucedido. No ha habido cuidado de la dirigencia estatal para dialogar con todas las expresiones panistas, pues no debería regalar el capital político por intereses mezquinos".