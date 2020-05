Trasciende destitución de encargada del IMSS en Hidalgo

Luego de la compra a sobreprecio de 20 ventiladores, trascendió la destitución de Claudia Díaz Pérez como titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.

Aunque el área de comunicación social del IMSS en Hidalgo se ha reservado confirmar o negar la información, fuentes al interior de la dependencia de salud indicaron que su baja se debe a una investigación de la Secretaría de la Función Pública.

El pasado 1 de mayo, el IMSS de Hidalgo adquirió 20 ventiladores a 1.5 millones de pesos cada uno a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No obstante, el 13 de mayo los ventiladores fueron rechazados por la dependencia, ya que presentaban características distintas a las contratadas.

Al solicitar información sobre la destitución de la encargada del IMSS en Hidalgo, el área de prensa de la dependencia respondió con el siguiente mensaje:

“Buenas tardes, agradezco tu interés por lo que me preguntas, dadas las circunstancias del tema estamos trabajando en la información oficial, desafortunadamente por el momento no puedo dar una respuesta concreta debido a los procesos internos institucionales, por lo tanto, te pido tu apoyo y compresión asegurando que en cuanto tenga la información oficial te la haré llegar de manera personal, agradezco el apoyo y confianza que nos has dado hasta el momento”.