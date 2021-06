Trata Segob enfrentamiento en palacio de gobierno de Hidalgo: López Obrador

El enfrentamiento ocurrido ayer afuera del palacio de gobierno de Hidalgo entre habitantes de Xuchitlán, San Salvador, y policías estatales, ya es tratado en la Secretaría de Gobernación (Segob), mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa matutina.

A pregunta expresa de un reportero sobre la confrontación que dejó como saldo cuatro personas heridas, tres policías y un manifestante, este último con heridas de gravedad, el mandatario nacional respondió: “Sí, hoy se trató el tema, la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) lo está atendiendo”.

Posteriormente, el reportero insistió al presidente sobre el hecho y le mencionó erróneamente que hubo una persona fallecida derivada del encuentro entre policías estatales y manifestantes.

Sin embargo, no hay reporte de alguna persona muerta a causa de los hechos, según informó ayer la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), la cual señaló que el estado de salud del manifestante lesionado es grave pero estable.

Sobre esa pregunta, López Obrador señaló que el caso “se persigue de oficio, eso tiene que ver con el Ministerio Público, o sea, tiene que haber una investigación y se tiene que castigar a los responsables, eso se hace en todos lados, es un asunto del fuero común, pero se tiene que hacer justicia”.

El mismo interlocutor, a propósito de la protesta en Hidalgo, inquirió al presidente sobre un caso similar en Puebla, a lo que el mandatario mencionó que los detenidos en ese caso ya fueron liberados y exhortó a quienes buscan protestar a que lo hagan de manera pacífica.

En respuesta al caso poblano, López Obrador también hizo un llamado a dirigentes en manifestaciones a no exponer la vida de las personas.

“Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Un buen dirigente no es el que azuza y él se queda atrás o que convoca a un plantón y él no se queda a dormir en el plantón, sino se va a un hotel o contribuye porque da dinero. Eso no, eso es inmoral”.