Tres horas de maquillaje y preparación, Miguel deslumbró en la marcha LGBT+ en Acayuca

Con caracterizaciones de princesas de Disney y otros personajes de fantasía, Miguel Ortega Méndez, originario de Acayuca, deslumbra a los espectadores de cada evento en el que participa, como este sábado que asistió a la primera marcha por el orgullo LGBT+ en dicha localidad.

Luego de tres horas de maquillaje y personalización, Miguel, quien reside en Acayuca, localidad perteneciente a Zapotlán de Juárez, salió de su casa para participar en los eventos que organizó el comité de cultura de su municipio para festejar el día del orgullo de la comunidad LGBT+ este sábado.

“Hoy me levanté casi a las tres de la mañana, por lo general todas las veces que me disfrazo me toma de tres a cinco horas prepararme, dependiendo de cada personaje, la verdad ya perdí la cuenta de cuántas veces me he personalizado”, comentó.