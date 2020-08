Trump impondrá tarifa a vehículos que crucen de México a EU para muro fronterizo

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump afirmó que impondrá una tarifa a los vehículos que crucen de México a su país, y ese dinero será usado para pagar el muro fronterizo.

Van a pagar en la frontera, en lo cruces. A los coches que crucen les vamos a poner una tarifa", respondió Trump luego de que se le cuestionara sobre la promesa de construir un muro fronterizo.

"No importa si pagan hoy o en los próximos meses, México pagará. Tenemos una gran relación con México".

Aunque Trump no dio detalles, no es la primera vez que Estados Unidos amaga a México con imponer algún cobro, apenas el año pasado, el estadounidense propuso cobrar 5% de aranceles a los productos importados de México, en caso de que el gobierno mexicano no hiciera nada para frenar la migración. En respuesta, las autoridades mexicanas desplegaron a la Guardia Nacional al sur de México para frenar a las caravanas de migrantes.

Reitera crisis de México por Covid

Trump reiteró que México está muy infectado de Covid-19, pero el muro fronterizo está frenando la llegada del virus a su país.

"Pusimos 28 kilómetros en San Diego, por ejemplo, y cruzando está Tijuana. Y Tijuana es probablemente el peor lugar de Sudamérica en términos del virus de China", indicó.

Adelantó, tras recibir un informe en Yuma, Arizona, que la próxima semana se habrá concluido con 482 kilómetros de muro.

Dijo que esta medida ha estado frenando la migración ilegal y el tráfico de personas.

(Con información de Reforma)