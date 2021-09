"Tu auto tiene un reporte de robo"; conductora advierte sobre nueva táctica de robo

Estado de México.- A través de un video en Twitter se dio a conocer que lo que podría ser una nueva táctica por parte de delincuentes para robar el coche a los conductores.

En las imágenes se puede observar a una mujer conduciendo sobre avenida Ceylán a la altura de Panteón Jardines del Recuerdo en Tlalnepantla, cuando un auto se acerca y un hombre le hace señas para que se detenga.

Ante la amenaza, la conductora se percata que puede ser un intento de robo , pues no hay nada que identifique a la unidad y a las personas que lo abordan.

No oye, qué te pasa. No me voy a parar, no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame", aseguró la conductora.