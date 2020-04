Tulancingo puntualiza que comerciantes que se manifestaron en Pachuca no son agremiados de la central de abastos

Ante la manifestación de un grupo minoritario de comerciantes que no son agremiados de la central de abastos y que pidieron dialogo con el orden estatal, el gobierno municipal emitió posicionamiento y refrenda su interés de respaldar a sectores que no puedan realizar actividad comercial por el momento, siempre y cuando sean de esta ciudad.

Los manifestantes que han trabajado en Tulancingo antes de la contingencia son de zonas aledañas.

Se dijo que la suspensión de actividades no esenciales y el no permitir la venta de productos que no cumplan la condición de primera necesidad, está contemplado en un acuerdo de orden federal luego de que se decretara al país en emergencia sanitaria.

En este sentido el gobierno municipal se ha alineado a esta disposición, lo cual ha derivado que algunos comerciantes minimicen el cuidado a su salud y su vida.

El mandatario local Fernando Pérez Rodríguez dijo que hay disposición para que los comerciantes de giros esenciales sigan su actividad, pero es importante que sus líderes les apoyen para acatar lineamientos y así prevalezca tanto el orden como la regulación.

Se indicó que ejemplo de regulación es lo ejecutado en la central de abastos, tras los recientes operativos.

Respecto a comerciantes foráneos también se ha solicitado que no acudan al tianguis de manera temporal en virtud de prevenir la dispersión del COVID-19.

Como mecanismo de apoyo a comerciantes locales que sean afectados con la suspensión de venta a productos no esenciales, se recordó que habrá una próxima entrega de 7 mil despensas durante los meses de abril, mayo y junio.

La distribución será a los ambulantes y tianguistas a través de sus organizaciones y por medio de un padrón que se entregue previamente.

Se reiteró el exhorto a comerciantes que expenden productos de orden esencial para que actúen con conciencia y no soslayen el cumplimiento de medidas sanitarias toda vez que está ascendiendo la curva de personas contagiadas por covad en el país

En suma, el posicionamiento municipal es que la población entienda y comprenda que se atraviesa por una fase peligrosa y en el caso de ambulantes y tianguistas del municipio, deben tener certeza que se les apoyara con despensas.

Se reiteró que el beneficio será limitativo a ambulantes y tianguistas de esta ciudad, no a personas de otras zonas y localidades.