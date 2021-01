Tunden en redes a Felipe Calderón por pedir atención urgente para paciente grave de Covid

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, fue tundido y defendido en redes sociales, después que publicó un tuit para pedir apoyo urgente a fin de hospitalizar a un paciente grave de Covid-19 que, afirmó, carecía de seguro médico y recursos para pagar su atención.

También hubo seguidores del expresidente que le dieron pistas o sugerencias sobre lo que tenía qué hacer para resolver el problema, y quienes defendieron su gestión al señalar que el sistema de salud estaba mejor en el sexenio calderonista e incluso con Enrique Peña Nieto, que ahora con el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Manuel de la O Cavazos, titular de la citada dependencia estatal explicó que la mañana de este jueves recibió una llamada de Margarita Zavala, esposa del exmandatario, donde le pidió ayuda para un familiar de Norma Saucedo.

El funcionario rechazó que se esté politizando el tema de la salud, pues por el tuit que publicó el exmandatario, pidiendo se “arrobara” a la excoordinadora de México Libre, al desconocerse que era un familiar para quien pedía apoyo, se podía interpretar que estaba sirviendo como intermediaria para conseguir atención para pacientes covid, a nombre de la agrupación política que no consiguió su registro para el proceso electoral de 2021.

Señaló el secretario De la O, “aquí la salud no se politiza, que no se meta la política, se trata de ayudarnos entre todos, no debemos politizar nada, ni las vacunas ni la atención, la salud no se mezcla con colores ni nada”.