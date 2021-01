Twitter México responde a AMLO tras exhibir currículum de director en la mañanera

Luego de que este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el director de Política Pública de Twitter México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, es simpatizante del PAN, la red social respondió.

Twitter México señaló que ninguna persona de la red social es responsable, por sí sola, “de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”.

“Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares”, señaló la empresa.