Uber gana amparo en Hidalgo pero aún no puede operar

El amparo interpuesto por Uber ante un juez federal y que fue resuelto a su favor no significa que este tipo de servicio entrará en operación en Hidalgo, ya que este recurso jurídico sólo es para que la Secretaría de Movilidad y Transporte Público explique si en el marco jurídico hay alguna reglamentación que impida la llegada de este tipo de unidades, señaló el titular de la dependencia José Luis Guevara.

El secretario explicó que incluso oficialmente no les han hecho llegar la notificación de que la empresa Uber recurrió al Consejo de la Judicatura Federal, que a través del juez tercero de distrito de Pachuca, ordenó a la Secretaría responder a Uber.

Es una pregunta muy concreta lo que pide Uber responder y nosotros no hemos sido notificados, señaló el secretario quien indicó, a que además requieren de mayor información para poder contestar al cuestionamiento de Uber, que va encaminado a conocer si en la legislación local al no haber una regulación para las empresas de transporte privado, significa que no está prohibido.

Refirió que de ninguna manera a esto quiere decir que Uber entrará en operación, el amparo no es para ello, pero aún así se contaría con el recurso judicial para contestar. “Absoluta y rotundamente no y en todo caso el amparo aún es recurrible pero no”, aseveró.

Indicó que el estado no está cerrado a que haya modernidad en el transporte por ello la nueva Ley de Movilidad considera la puesta en marcha de aplicaciones para el transporte público pero esto se restringe únicamente a los concesionarios de Hidalgo.

Dijo que el estado está interesado en mejorar el transporte con unidades más modernas y donde los usuarios puedan contar con vehículos para personas discapacitadas y transporte seguro para mujeres.

El funcionario señaló que será en meses como los usuarios hidalguenses podrán contar con estas aplicaciones, ya que incluso se realizó una licitación nacional para otorgar el permiso de esta primera aplicación móvil que será para toda la entidad a través de etapas.

“Hay que darle la oportunidad a los hidalguenses, a los concesionarios e insisto en el tema de Uber no está autorizado para operar y para que nosotros podamos responder necesitamos tener más información de esa aplicación móvil ellos dicen que son transporte privado, pero nosotros necesitamos tener información, si en efecto es transporte privado o lo que están haciendo el es un transporte público”.